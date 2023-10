Tenta di investire l'ex in auto e la aggredisce. Le violenze proseguono in ospedale tra le urla dei presenti

La scorsa notte a Giugliano i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato per atti persecutori e lesioni un 52enne di Mugnano di Napoli. I militari – allertati dal 112 –sono intervenuti nell’ospedale San Giuliano. Due uomini stavano litigando: era il 52enne che litigava con un uomo poi rivelatosi il fratello della sua ex fidanzata. Erano circa 6 mesi che i 2 si erano lasciati ma lui non aveva accettato la fine della relazione. Poco prima il 52enne aveva tentato di investire la ex. L’aveva attesa dopo le diverse minacce e le persecuzioni che andavano avanti da 6 mesi.

Violenze anche in ospedale

La vittima è stata accompagnata in ospedale dal fratello e poco prima che arrivassero i carabinieri nel pronto soccorso, l’uomo aveva raggiunto la donna nella sala d’attesa aggredendola con un calcio e diversi strattoni. La ragazza è svenuta ed è intervenuto il fratello della donna tra le urla dei tanti presenti. I carabinieri hanno bloccato l’aggressore e, visti i suoi precedenti per detenzione di armi, decidono di andare nell’abitazione di residenza per una perquisizione. Hanno trovato e sequestrato 28 grammi tra hashish e marijuana già suddivisi in dosi. Il 52enne – denunciato anche per detenzione di droga a fini di spaccio – è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.