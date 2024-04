Calci all'infermiere perché è stanca di aspettare: caos in ospedale

Infermiera aggredita a calci e pugni da una 50enne: denunciata una donna. Ieri sera, allertati dal 112, i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli per la segnalazione di un’aggressione a personale medico. Poco prima una 50enne incensurata avrebbe aggredito con calci e spintoni l’infermiera del pronto soccorso tentando di accedere all’interno dell’area riservata al personale sanitario. Il motivo dell’aggressione sarebbe riconducibile ai tempi di attesa. La vittima per ora ha rifiutato le cure mediche. I carabinieri hanno denunciato d’ufficio la donna per aggressione a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio.