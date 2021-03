Raid in ospedale dopo la morte del nonno, il nipote: "Chiedo scusa"

Chiede scusa al personale dell'Ospedale del Mare di Napoli, Giuseppe Mauro, il giovane che, lo scorso 19 marzo, insieme ad altri parenti, si è scagliato contro le guardie giurate e i sanitari in servizio nel nosocomio, prendendo a calci muri e porte, dopo la morte del nonno. il raid era stato ripreso con il cellulare e postato sui social, diventando virale in poche ore. .

In una video conferenza stampa dallo studio del suo avvocato, Gennaro Demetrio Paipais, Giuseppe Mauro aveva detto: "Tutti stanno zitti e subiscono in silenzio. Gli ammalati in quell'ospedale sono abbandonati". Paipais, intanto, annuncia di avere presentato una denuncia alla Procura di Napoli per chiedere ai magistrati di fare luce sulle cause che hanno portato al decesso del nonno di Giuseppe.

"Le cose erano migliorate, poi è morto"

Luigi Esposito, 67 anni, era stato ricoverato a metà febbraio, dopo una caduta. era in cura per la pressione alta, ma gli erano stati riscontrati problemi alla prostata e anche un'infezione: A ricostruire i fatti è il nipote: "Ci fu detto che era una cosa seria, ma dopo una decina di giorni ci venne riferito che era migliorato. Si doveva sottoporre ad ulteriori accertamenti e, alla fine, ci venne comunicati che ormai sarebbe stato dimesso. E invece è morto. Chiedo scusa per le offese ma nel contempo voglio sapere com'è morto mio nonno".

intanto, sul raid all'Ospedale del Mare, sono in corso accertamenti da parte delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria. Giuseppe e almeno altri cinque parenti (da quello che mostrano le immagini) presero d'assalto l'ospedale, chiedendo di poter parlare con il primario. Giuseppe, tra i più "attivi" del gruppo, quando era minorenne venne arrestato per una truffa agli anziani. Un errore sanato attraverso l'esito positivo della "messa alla prova".