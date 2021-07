Assalto notturno al Cto: pretendono di ricevere per primi l’assistenza medica per una loro parente

Pretendono di ricevere per primi l’assistenza medica per la loro parente, non in codice rosso, al pronto soccorso. Minacce, insulti e spintoni al Cto di Napoli.

Il commento del consigliere regionale Borrelli: “Una situazione divenuta ormai la quotidianità eppure non si prendono contromisure. Servono presidi fissi di polizia nei pronto soccorso, questa gentaglia va fermata per tutelare il personale sanitario. Non è più tollerabile che medici ed infermieri debbano lavorare e vivere sotto la costante minaccia dei violenti e dei criminali, la situazione è critica eppure, nonostante le nostre continue denunce ed appelli, si continua ad ignorare il problema":

L'aggressione è avvenuta nella notte tra il 12 e 13 luglio.