Aggressioni omofobe, Taglialatela (FLC CGIL): “Per i violenti siamo come trofei”

“Per i violenti siamo come trofei”. Non ha dubbi Marco Taglialatela, docente e responsabile dello sportello “Rainbow LGBT” della FLC CGIL di Napoli.

Cosa c’è dietro queste aggressioni? Come si possono prevenire? Serve una legge come il Ddl Zan? Marco – che ha vissuto aggressioni omofobe in prima persona - ai microfoni di NapoliToday ha provato a dare delle risposte a queste domande, facendo emergere degli interessanti spunti di riflessione.