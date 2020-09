Piazza Bellini, aggressione omofoba: dieci persone contro uno, studente ferito

Un'aggressione di stampo omofobo è accaduta ieri sera a Piazza Bellini, nel cuore del centro storico. Come racconta l'associazione Gay Center, i fatti si sono svolti alle 19 circa: "G.V., studente, è stato importunato da un uomo di corporatura robusta rivoltosi a lui con epiteti omofobi in via Mezzocannone. G.V., richiedendo all'uomo di allontararsi, ha continuato a ricevere offese. Successivamente l'uomo insieme ad altre nove persone ha aggredito lo studente G.V. con un suo amico a piazza Bellini, continuando a ripetere frasi omofobe".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I ragazzi hanno riportato contusioni e ferite, e lo studente - che ha sporto denuncia - è seguito dal servizio Gay Help Line. "Quanto accaduto" - dichiara Fabrizio Marrazzo, responsabile Gay Help Line - "dimostra quanto siano duri i contesti che da tempo denunciamo con il nostro numero verde 800 713 713. Per questo è necessaria una legge seria contro l'omotransfobia, che prevenga situazione di questo tipo e allo stesso tempo condannino definitivamente dichiarazioni che vedono l'omosessualità come o qualcosa di inferiore. E' necessaria - - continua Marrazzo - la certezza dei supporti per centri di assistenza alle vittime, da noi richiesti e previsti dalla proposta di legge contro l'omotransfobia. E' necessario aiutare le vittime, con fondi certi e senza alcuna limitazione che la Commissione Bilancio potrebbe ulteriormente diminuire".