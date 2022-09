Aggressione a piazza Bellini: vittima Omar e la sua famiglia

Il vicesindaco Laura Lieto Insieme all’assessore al Commercio Teresa Armato e alla Presidente di Municipalità Maria Caniglia hanno incontrato le persone aggredite in Piazza Bellini nei giorni scorsi. “Aver portato la solidarietà dell’Amministrazione Comunale e della quarta Municipalità ad Omar ed alle persone aggredite in piazza Bellini era per noi un atto molto sentito – ha detto il Vicesindaco Lieto - Abbiamo inoltre condiviso con la comunità locale l’idea della Piazza come luogo di incontro tra persone e culture del Mediterraneo, impegnando l’amministrazione a garantire sicurezza e agibilità a questi spazi soprattutto nelle ore notturne”.

“Abbiamo conosciuto Omar e i suoi familiari, alcuni dei quali nuovi italiani perfettamente integrati nel tessuto sociale e occupazionale cittadino – ha detto l’Assessore al Commercio Teresa Armato - Ci hanno chiesto maggiore presenza sul territorio di forze dell’ordine soprattutto in orario di chiusura dei locali. L’Amministrazione comunale, in questa occasione, si è inoltre impegnata a sostenere la rete del commercio presente nella piazza e di intervenire con tempestività sulla qualità dei servizi di pertinenza della municipalità.