“Comunista di mer**”: aggressione con un coltello al termine del Pride

"Solidarietà a Fabio Carbone della segreteria provinciale di Sinistra Italiana di Caserta, vittima del vile tentativo di aggressione al termine del Pride a Napoli". Così la deputata del M5S Gilda Sportiello coordinatrice del Movimento 5 stelle nel capoluogo campano. "Io e l'intera comunità del Movimento 5 stelle napoletano, dalle attiviste e gli attivisti, dai consiglieri agli assessori, esprimiamo la più sentita vicinanza a Carbone che con indosso una maglietta antifascista e mentre portava la bandiera di Avs è stato avvicinato da due individui in sella a uno scooter che urlandogli 'comunista di merda' lo hanno minacciato con un coltello.

Dopo le aggressioni ai due studenti di sinistra aggrediti a Colle Oppio dopo la manifestazione per la Costituzione, dopo l'aggressione ai danni di un deputato in Parlamento a cui tutto il mondo ha assistito con preoccupazione e sgomento, il tentativo di aggressione di ieri si inserisce in una escalation di violenza che condanniamo fermamente: il fascismo - conclude Sportiello - non può e non deve avere più spazio nella nostra società".

A farle eco e ha dare altri dettagli dell'aggressione è stato il senatore De Cristofaro con un post. "Sono solidale e vicino a Fabio Carbone della segreteria provinciale di Caserta di Sinistra Italiana, vittima di un tentativo di aggressione fascista al termine del Gay Pride a Napoli. Mentre si dirigeva da solo a recuperare la macchina, Fabio è stato avvicinato da due individui in sella a uno scooter che urlandogli 'comunista di merda' lo hanno minacciato con un coltello. Per fortuna sono sopraggiunte delle macchine e i due aggressori si sono dati alla fuga, ma è un episodio grave che testimonia il livello crescente di pericolosità di questi squadristi. Vanno chiamati col loro nome, squadristi e fascisti".

Così ha spiegato il capogruppo in Senato di Avs Peppe de Cristofaro su Facebook. "Probabilmente si sentono forti e legittimati dal clima politico e dal vergognoso comportamento della destra al governo che invece di prendere le distanze si scaglia contro chi porta alla luce l'esistenza di un'estrema destra pericolosa e sovversiva. Ma hanno fatto male i loro conti. Non sottovalutino la forza della nostra solidarietà e della nostra tenacia", conclude.