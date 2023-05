Medico aggredito nel napoletano: "Un paziente ha provato a colpirmi con il cesto dei rifiuti"

Un'aggressione a un medico, l'ennesima. Sembra essere diventata quasi una moda quella di scagliarsi contro i camici bianchi. L'ultimo episodio si è registrato a Quarto, in provincia di Napoli, e la vittima è Salvatore Caiazza, medico di medicina generale che ha subito reiterate minacce nel suo ambulatorio.

"Stavo visitando un paziente - racconta Caiazza al telefono - Quando ho sentito urlare in sala di aspetto. Sono uscito e ho visto le mie collaboratrici che cercavano di difendersi dall'aggressione verbale di un uomo. Questi pretendeva che la madre passasse davanti a tutti. Ho provato a farlo ragionare, ma in tutta risposta lui ha preso il cesto dei rifiuti e ha provato a scagliarmelo contro. Solo l'intervento di altri pazienti ha evitato il contatto".

Non è la prima volta che accade una cosa del genere: "La settimana prima, la stessa donna, in compagnia di un altro uomo, ha fatto la stessa sceneggiata. In quell'occasione, però, sono riuscito a disinnescarla. Dopo l'episodio che mi ha coinvolto, molti colleghi del territorio mi hanno contattato per dirmi che è successo anche a loro. Molti, però, non denunciano per paura. Ia cosa che mi fa più rabbia è che ho chiamato due volte le forze dell'ordine e non è venuto nessuno".

Caizza non nega un pizzico di timore: "Ora quando entro ed esco dalla studio mi guardo intorno. Credo sia normale. Il tessuto sociale di questa zona è problematico e a questo si aggiunge un sistema sanitario che esaspera gli animi degli utenti. Noi medici di base e il personale del pronto soccorso siamo gli ultimi anelli della catena sui quali sfogare le frustrazioni. Per chi aggredisce un medico io proporrei il daspo".