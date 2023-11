Aggressione in studio medico: paziente litiga con tutti e rompe un vetro

Panico in uno studio medico di Quarto, in provincia di Napoli, dove un paziente ha aggredito il personale e danneggiato i locali perché non voleva attendere il proprio turno. A denunciarlo è Antonella Maria Ilaria Cicale, medico di base e titolare dello studio: "Questa persona si è recata presso il mio ambulatorio, in via Umberto Saba 3, innescando una lite con le collaboratrici di studio, poiché rifiutava il suo tempo di attesa. Le ha minacciate fisicamente e verbalmente, gettando nel panico altri pazienti presenti in sala di aspetto. Come se non bastasse, il signore ha strappato la bacheca con gli orari di ambulatorio, esposta esternamente allo studio, rompendo il vetro. Avrebbe potuto ferire gli altri presenti". Si tratta dell'ennesimo increscioso episodio dove un medico, donna, rischia la sua incolumità fisica.