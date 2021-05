Pretendono esenzione per i farmaci: aggredito medico di base

L'episodio si è verificato a Volla, in provincia di Napoli. Lo denuncia il Sindacato di categoria: "Non possiamo più restare in silenzio"

Aggredito nel proprio studio medico da due pazienti. E' accaduto a Volla, in provincia di Napoli. Ad aggredirlo sono stati due pazienti che pretendevano un'esenzione che tuttavia non era prevista per le loro patologie. A denunciare l'accaduto è Luigi De Lucia, segretario regionale Campania del Sindacato Medici Italiani. L'aggressione è stata prima verbale e poi fisica.

"Non possiamo stare più in silenzio sul ripetersi di episodi di violenza contro i medici di famiglia - ha affermato De Lucia - medici che nella pandemia sono stati esposti a grandi rischi pagando in molti casi con la vita il loro impegno professionale sul campo. Questa ennesima aggressione - prosegue - conferma una tendenza che da tempo descrive i medici di famiglia come nullafacenti che non hanno voglia di lavorare arrivando finanche a dipingerli come coloro che non risponderebbero alle telefonate dei pazienti. Niente di tutto ciò è vero e questa campagna di denigrazione contribuisce ad alimentare reazioni rabbiose dei pazienti come quelle avvenute a Volla''.

Da qui la necessità evidenziata da De Lucia di ''ricostruire su basi nuove il rapporto fiduciario tra medico e paziente che deve essere basato sul rispetto e sulla solidarietà ma allo stesso tempo abbiamo il dovere di denunciare pubblicamente queste aggressioni per tutelare e difendere tutti i medici. Occorre un impegno delle istituzioni di prossimità per permettere che la professione medica venga esercitata con amore e con passione verso i pazienti. E' ormai chiaro che non bastono solo le leggi a tutelare i medici dalle violenze: servono misure aggiuntive di tutela e di protezione per tutti i medici e per tutti i sanitari''. (ANSA).