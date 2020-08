I carabinieri: “Nessuna aggressione fisica ai medici del 118 a via Brin”

Nessuna aggressione fisica ai danni di operatori del 118 è avvenuta la scorsa notte in via Vespucci a Napoli. È quanto fa sapere l'Arma dei carabinieri, con riferimento a quanto pubblicato dalla pagina Facebook "Nessuno tocchi Ippocrate" in merito a un'aggressione che si sarebbe verificata a seguito di un incidente motociclistico. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, due persone a bordo di una moto sono cadute in via Vespucci all'altezza del deposito dell'Anm. Sul posto sono arrivate due ambulanze, presumibilmente attivate dai presenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poco prima che le ambulanze partissero alla volta del pronto soccorso, ricostruisce l'Arma, una pattuglia dei carabinieri è transitata e si è fermata. Uno dei presenti, parlando animatamente con il personale del 118 ha lamentato il loro intervento tardo e, per accelerare il trasporto dei feriti, ha aperto il portellone di una delle ambulanze. I carabinieri fanno sapere di non aver assistito ad alcuna aggressione fisica. Dopo la partenza delle ambulanze i carabinieri hanno atteso la polizia municipale che ha proceduto per il sinistro.