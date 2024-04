Aggredisce medici e infermieri con forbici e siringhe: paura in pronto soccorso

La notte scorsa al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli è giunta una giovane donna, in stato di ebrezza alcolica. Come racconta Nessuno Tocchi Ippocrate, la donna è stata immediatamente assistita dal personale medico, anche perché non erano presenti casi gravi.

L'arrivo, però, di un codice rosso, ha improvvisamente cambiato lo scenario. Il medico si è allotanato per assistere il "nuovo" paziente. A quel punto la donna si è innervosita ed avrebbe aggredito i presenti, minacciandoli con una forbice e una siringa.

Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine, ma una volta giunte sul posto la donna era già scappata.