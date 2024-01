Non gradiscono il trasferimento del parente: medici aggrediti con scope e bastoni

Non gradiscono il trasferimento del parente e aggrediscono i medici. Tutto è successo nella giornata di domenica all'ospedale CTO. L'episodio è stato denunciato da Nessuno Tocchi Ipocrate. "Giunge in Pronto soccorso un paziente con emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, il protocollo prevede che il paziente venga trasferito momentaneamente al Cardarelli per “embolizzazione” e che poi ritorni al CTO.

I parenti non hanno gradito il ritorno al CTO, volevano che il paziente restasse al Cardarelli. Questo è il motivo che ha scatenato la rabbia che ha portato i parenti a minacciare il personale sanitario brandendo armi di fortuna come bastoni e scope, solo l’arrivo dei carabinieri ha evitato il peggio!", si legge in un post social.