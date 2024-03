"Portalo dove dico io o spaccamm tutt cos": medici del 118 aggrediti durante un intervento

Una nuova aggressione è stata registrata ai danni del personale del 118. Intorno alle 23:30 di ieri sera l’ambulanza di Marano e l’automedica di Qualiano vengono allertati per codice rosso a Marano per persona non cosciente.

In pochi minuti, come racconta Nessuno Tocchi Ippocrate, i mezzi sono sul posto e il paziente viene visitato, stabilizzato e caricato sul mezzo di soccorso direzione Ospedale San Giuliano. Improvvisamente, mentre l’infermiere sta per chiudere le porte del mezzo di soccorso, due donne accompagnate da un uomo fermano la mano dell’operatore ed esclamano: “lo devi portare al Cardarelli altrimenti spaccamm tutt cos, muoviti e fai come dico io!”.

L’equipaggio cerca di spiegare con le buone che non era possibile trasportare il paziente in territorio di altra Asl bensì si doveva andare al pronto soccorso più vicino in quanto codice rosso. A quel punto le signore avrebbero cercato di intrufolarsi anche in ambulanza.

Infermiere ed autista, però, chiudono velocemente le porte e partono alla volta del San Giuliano con medico a bordo. Durante il tragitto l’autista soccorritore ha allertato i carabinieri della radiomobile di Giugliano che dopo poco sono arrivati in ospedale ed hanno identificato i componenti della famiglia.

"Per poco non si è arrivati alla violenza fisica, ma questa aggressione verbale evidenzia il fatto che NON È L’UTENZA A SCEGLIERE LA DESTINAZIONE DEL PAZIENTE BENSÌ LA CENTRALE OPERATIVA NONCHÉ I PROTOCOLLI OPERATIVI! IMPARATE!!!", commentano da Nessuno Tocchi Ippocrate.