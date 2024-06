"Devo stare vicino a mio marito": donna aggredisce il personale sanitario e scatena il panico in ospedale

Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario operante negli ospedale partenopei. L'ultimo episdio, in ordine di tempo, è stato registrato ieri all'ospedale Vecchio Pellegrini dove una donna ha aggredito un'infermiera e una OSS. Come denuncia Nessuno Tocchi Ippocrate: "Una infermiera e una oss sono state aggredite con spintoni ed insulti dalla moglie di un paziente in codice verde che (eccezionalmente) era entrato subito, ma il motivo della aggressione questa volta era legato al fatto che la signora,

che già era più volte entrata per vedere il marito è stata cortesemente invitata ad aspettare un momento perché c’era una emergenza (codice rosso) di altro paziente e poi, una volta trattato il paziente prioritario, sarebbe entrata vicino al congiunto. La stessa non ha voluto sentire ragioni ed ha aggredito il personale, gli infermieri coinvolti si stanno refertando….. IL DRAPPELLO DI POLIZIA OGGI NON ERA PRESENTE!".