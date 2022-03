Infermiera aggredita e ridotta in pessime condizioni: la violenza all'ospedale di Torre del Greco

Quattro persone, tre donne ed un uomo, hanno aggredito brutalmente un’infermiera in servizio ieri sera. Erano da poco passate le 23 quando i 4 sono giunti in pronto soccorso. Sono arrivati nella sala d’attesa e poi ignorando la guardia giurata in servizio, sono entrati all’interno scatenando la loro rabbia contro una giovane infermiera che stava prestando assistenza ad un paziente nei box. La donna è stata colpita con un ombrello e poi presa a calci e pugni. Le hanno tirato i capelli.

“Una ferocia inaudita, un atto gravissimo - denuncia il sindacalista napoletano Giuseppe Alviti, leader dell'asssociazione guardie particolari giurate che richiede - più formazione professionale per le guardie giurate onde ottenere più tutele giuridiche ed economiche, al pari di un rafforzamento delle unità in servizio assieme a unità dell'Esercito”.

Stando alla ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che i quattro provenienti da Ercolano avessero chiamato il 118 per un mal di testa di una loro parente. Una situazione non giudicata grave dagli operatori che non giustificava l’arrivo dell’ambulanza. Così quando sono saliti in pronto soccorso e hanno visto le ambulanze parcheggiate all’esterno, sono entrati come una furia. L’infermiera ha riportato contusioni e lividi ed è stata immediatamente refertata. In ospedale sono poi intervenuti gli agenti del locale commissariato. Sono in corso le indagini.