Nuova aggressione ai danni di personale sanitario: colpita un'infermiera di un'ambulanza

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Caivano, in provincia di Napoli, sono intervenuti venerdì sera in via Bruno Buozzi a Cardito per l’aggressione al personale medico di un’ambulanza.

Verosimilmente sotto l’effetto di alcol, un 34enne di Cardito avrebbe dato in escandescenze e colpito l’infermiera che, insieme ad altro collega, lo stava trasportando presso l’ospedale di Frattamaggiore.

La donna ha riportato un trauma alla mano. L’uomo, invece, è stato stabilizzato e ricoverato.