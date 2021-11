In fila per il vaccino, aggrediscono due addetti della Protezione civile: intera famiglia nei guai

I Carabinieri della Stazione di Ischia hanno denunciato a piede libero 4 persone - una famiglia di Forio - composta da 2 uomini e 2 donne - che si sono rese responsabili a vario titolo di violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

I quattro, il 30 ottobre scorso presso il palazzetto dello sport di Ischia erano in coda all’hub vaccinale quando hanno iniziato a lamentarsi per la lunga attesa finendo poi per aggredire con calci e pugni un uomo ed una donna della protezione civile della regione Campania.

L’aggressione ha procurato alle due vittime che erano impiegati per il servizio di assistenza diverse lesioni ed ha causato l'interruzione del servizio pubblico di vaccinazione per circa 30 minuti. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di risalire all’identità degli aggressori che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.