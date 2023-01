Pronto soccorso, guardia giurata presa a schiaffi dai parenti di un paziente

Ancora un'aggressione in un ospedale napoletano. Stanotte gli agenti del Commissariato Ponticelli, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per la segnalazione di un’aggressione ai danni di una guardia giurata. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, mentre svolgeva il suo turno di servizio, una donna gli aveva chiesto di entrare nel reparto dove era ricoverato suo padre ma lo stesso le aveva spiegato che avrebbe dovuto farsi autorizzare da personale sanitario. A quel punto, la donna aveva iniziato ad inveire contro di lui ed era stata raggiunta da un altro familiare il quale l’aveva aggredito colpendolo schiaffi. L’uomo, un 42enne napoletano, è stato denunciato per lesioni personali.