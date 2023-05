Quattro giovani di Treviso aggrediti al centro storico: finiti in ospedale

I carabinieri indagano su un'aggressione avvenuta nella notte a Napoli ai danni di quattro giovani di origini marocchine, residenti in provincia di Treviso. I militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Vergini su richiesta di un equipaggio del 118. Secondo quanto ricostruito, i quattro sarebbero stati aggrediti in largo Baracche da un gruppo di sconosciuti.

Uno dei feriti ha riportato una frattura composta del polso sinistro, una ferita lacero contusa alla testa e due ferite da punta alla coscia sinistra, con 30 i giorni di prognosi. Un altro ha riportato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto giudicata guaribile in 12 giorni. Entrambi sono stati portati all'ospedale Pellegrini per ulteriori esami. Gli altri due hanno riportato ferite lievi e sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. Indagano i carabinieri.