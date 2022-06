Lite finisce nel sangue, un uomo viene ferito con un paio di forbici

Ieri mattina gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi sono stati chiamati da alcuni passanti i quali hanno segnalato che, poco distante, vi era un uomo ferito. I poliziotti hanno raggiunto l’uomo il quale ha raccontato che, poco prima, aveva discusso con una persona che l’aveva colpito con un paio di forbici.

Gli operatori, grazie al supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato l’aggressore in via Conforti dove lo hanno bloccato ed identificato per un 42enne algerino e lo hanno denunciato per lesioni aggravate.