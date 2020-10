Aggredisce la ex in strada: beccato dalla polizia

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione di una pattuglia dell’Esercito Italiano sono intervenuti nel centro storico cittadino per una lite in strada.

I poliziotti hanno trovato un uomo che stava minacciando due donne, una delle quali ha raccontato che l'aggressore, suo ex compagno, anche in presenza della figlia aveva avuto comportamenti violenti aggredendola con pugni e calci per futili motivi. L'uomo, napoletano di 40 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori e lesioni personali.