Rissa tra donne: una 30enne presa a calci e pugni

Un'aggressione dettata da dissidi passati. Sembrerebbe questa la causa del presunto pestaggio ai danni di una donna originaria dello Sri Lanka da parte di un gruppo di connazionali. L'episodio è accaduto in via Cristoforo Colombo, altezza civico 52. La vittima, 30 anni, sarebbe stata presa a pugni e calci e avrebbe battuto violentemente la testa a terra. Soccorsa dal 118, è stata portata all’ospedale San Paolo. E’ in osservazione per un trauma cranico, non è in pericolo di vita. i carabinieri indagano per chiarire dinamica e identificare responsabili.