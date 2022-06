Positivo al Covid, crea il panico al pronto soccorso: "Adesso mi fate voi il tampone"

Caos e insulti la scorsa notte all’Ospedale del Mare, nel corso dell'ennesima aggressione ai danni di personale sanitario.

La vicenda è stata denunciata dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate sulla propria pagina Facebook. Un paziente ancora col Covid ma dimesso giorni fa, era tornato in pronto soccorso pretendendo un tampone così da capire se si fosse negativizzato o meno (peraltro erano trascorsi meno di 7 giorni dall'ultimo positivo).

Il personale di triage gli ha spiegato che si tratta di una prestazione a pagamento a carico delle farmacie, e che non sono tenuti a fare tamponi in pronto soccorso in assenza di sintomi.

A quel punto il paziente ha cominiciato ad inveire nei riguardi delle guardie giurate, rendendo difficile il regolare funzionamento del pronto soccorso. Per evitare contagi il personale gli ha anche fatto un tampone, ma nell'attesa dell'esito - spiega Nessuno tocchi Ippocrate - "va in escandescenze e inveisce contro il personale nell’area sospetti Covid. Poi elude le guardie e raggiunge un triaggista alle spalle con fare aggressivo. Ma prontamente il sanitario si volta e lo esorta ad uscire per proseguire l’accettazione di una paziente. Poco dopo arriva la dimissione e il paziente si allontana tranquillo".