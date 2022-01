Follia al supermercato: uomo ferito a coltellate

Pomeriggio di ordinaria follia a Sant'Antimo. All'interno di un supermercato sulla via Appia, un uomo di 52 anni ha avuto una discussione con una dipendente. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il soggetto la stava infastidedo quando è intervenuto un collega di 44 anni.

E' scoppiata una lite, sfociata presto in una colluttazione e il 52enne ha colpito il malcapitato con diverse coltellate. La vittima è stato trasportato all’ospedale di Aversa e non in pericolo di vita. L’aggressore è stato arrestato dai militari per tentato omicidio e sarà tradotto al carcere di Poggioreale.