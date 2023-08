Tossicodipendente aggredisce medico in carcere: "Va spostato altrove"

"Nel centro Penitenziario di Secondigliano un medico di turno è stato trasportato con il 118 in ospedale, dopo l'aggressione di un detenuto tossicodipendente", denuncia Vincenzo Palmieri, segretario Regionale OSAPP Campania.

"Non era adirato verso la custodia cautelare bensì nei confronti della sanità e della direzione per l'assistenza e per diritti non garantiti. Nei giorni precedenti avrebbe tentato anche di lanciare olio bollente a operatori sanitari e indirettamente anche al personale. Nonostante ciò non è stato spostato in altri circuiti extraregionali in netto contrasto con le ultime circolari emanate dal legislatore. Come sindacato non ci stancheremo di proporre ulteriori modifiche legislative per migliorare condizioni detentive e nello stesso tempo maggior rigore nei confronti di utenti che si rifiutano di rispettare le regole", conclude.