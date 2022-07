"Vuoi fare questo tutta la notte?" Detenuta aggredisce dottoressa

Ieri sera, presso il penitenziario femminile di Pozzuoli, viene allertata l’ambulanza e l’automedica di Pozzuoli per “crisi epilettica “ per una detenuta. In pochi minuti i mezzi sono sul posto e trovano giovane 29enne nella cella assistita dalla dottoressa e da un infermiere della casa circondariale. La paziente aveva semplicemente una crisi isterica, in pratica non voleva stare in carcere. Il medico 118 fa presente alla collega della struttura che non vi era carattere d’urgenza e che la giovane poteva restare in carcere.

Dopo il breve consulto tra camici bianchi la collega si rivolge alla detenuta esclamando :”vuoi fare tutta la notte questo?”…… In una frazione di secondi la detenuta fa un salto dalla branda e tenta di aggredire la dottoressa. La prontezza delle guardie penitenziarie e del personale 118 ha impedito il peggio.