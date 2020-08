Aggressione al carabiniere di Castellammare, arrestati gli ultimi due del branco

I Carabinieri della Sezione Operativa di Castellammare hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere e arrestato due pregiudicati stabiesi ritenuti responsabili di reati di violenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali pluriaggravate ai danni dell'appuntato scelto dei Carabinieri Giovanni Ballarò. Il caso è quello ormai noto del carabiniere che, avendo assistito a una rissa scaturita da un incidente stradale, si recava sul posto pur essendo libero dal servizio, e riprendeva la scena con il telefono. Ballarò veniva in pochi minuti circondato e colpito più e più volte, anche con caschi e oggetti d'arredamento.

I due arrestati sono gli ultimi finiti in manette per l'episodio. I carabinieri hanno analizzato le immagini filmate, estrapolate da un sistema di videosorveglianza. In particolare i due sarebbero: colui che colpisce il carabiniere con pugni e calci e poi con uno sgabello di ferro alla testa; e l'ultimo agressore, che scende da un motociclo e prende a calci il militare già a terra.

Tutti i sei aggressorri sono stati identificati: gli ultimi due arrestati saranno trasferiti al carcere di Poggioreale.