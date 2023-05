Paura nel bus per Napoli, aggredisce due passeggeri con un coltello

Un uomo, incensurato di 32 anni di origini senegalesi, è stato arrestato a Torre Annunziata per lesioni personali aggravate, interruzione di pubblico servizio e porto d’armi abusivo.

Era a bordo di un autobus partito da Sorrento e diretto a Napoli, in quel momento in marcia lungo via Plinio, nel comune di Torre Annunziata. Senza motivo ha aggredito due passeggeri, impugnando un coltello. La situazione particolarmente delicata ha richiesto l’intervento dei carabinieri e causato l’interruzione della tratta per oltre un’ora.

Il 32enne è stato disarmato e bloccato, quindi portato in carcere dove si trova in attesa di giudizio.

Le vittime sono state visitate presso l’ospedale di Castellammare di Stabia e ritenute guaribili in 6 giorni.