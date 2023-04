Armati di cocci di bottiglia feriscono senza motivo un 27enne: paura nel cuore di Napoli

I carabinieri della compagnia Napoli Stella intervengono nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una persona ferita. Pare che un 27enne di origine Pakistana mentre si trovava a via Carriera Grande nel quartiere San Lorenzo sarebbe stato aggredito, senza alcun apparente motivo, da due persone.

Armati di cocci di bottiglia, avrebbero colpito la vittima al torace. Per il 27enne una diagnosi di 10 giorni per “contusione della parte toracica-ferita da taglio al torace’’. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Aggressione a piazza Garibaldi

Un 18enne del Marocco mentre era a Piazza Garibaldi è stato avvicinato da due persone di colore che avrebbero tentato di rapinarlo del proprio smartphone. La vittima avrebbe reagito per poi essere colpita alla testa con una bottiglia di vetro. Il 18enne è in osservazione, sempre al Pellegrini, per un trauma cranico. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica.