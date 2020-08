Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli aggredito al San Giovanni Bosco

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli si era recato stamattina al San Giovanni Bosco per mostrare come siano stati oramai allontanati i parcheggiatori abusivi dall'area antistante l'ingresso dell'ospedale. Un ospedale purtroppo tristemente noto, negli ultimi anni, per le vicende giudiziarie che ipotizzano infiltrazioni camorristiche. Dopo circa 15 minuti di diretta Borrelli (candidato peraltro alle prossime regionali), è stato raggiunto da alcune persone, uomini e donne che gli si sono scagliati contro, aggredendo anche colei che reggeva il telefono per la diretta facebook.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In pochi minuti Borrelli è caduto al suolo ed è stato poi raggiunto da intimidazioni di uomini e donne del gruppetto. Mentre il consigliere cercava di chiamare la polizia, gli aggressori cercavano ancora di raggiungere Borrelli. Nel frattempo le guardie giurate (sul posto anche il Presidente delle Guardie Giurate, Giuseppe Alviti), cercavano di placare la furia degli aggressori. I filmati sono stati caricati sul canale del consigliere da membri dello staff perché, si legge, Borrelli è finito al pronto soccorso. Sulle sue condizioni di salute seguiranno aggiornamenti. Si ipotizza la frattura del setto nasale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Solidarietà

"Il consigliere regionale, Francesco Borrelli, è stato brutalmente aggredito al San Giovanni Bosco di Napoli. Una violenza senza precedenti che hanno costretto l’esponente di Europa Verde a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Un atto indegno che sporca l’immagine di una città che non si riconosce in un simile vergognoso episodio”, così in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista. “Esprimiamo solidarietà e vicinanza a Borrelli. È arrivato il momento - spiega- che si apra una vera battaglia per il rispetto della legalità. Questi atti indegni danneggiano l’immagine del capoluogo partenopeo. La lotta all’abusivismo deve diventare una battaglia comune. Non devono esistere zone franche per ogni tipo di criminalità”. “Siamo certi che questo gesto infame non scalfirà minimamente il quotidiano impegno di Borrelli a promuovere politiche per la legalità e per il decoro del territorio. Purtroppo oggi si è superato il segno. Auspichiamo che venga fatta luce sull’accaduto e che siano individuati i responsabili dell'azione violenta”, ha concluso Sidoli.