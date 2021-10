Calci e schiaffi al barbiere nel suo locale: follia in pieno centro a Napoli

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Silvio Spaventa per la segnalazione di una persona armata di coltello all’interno di una barberia.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato un uomo trovandolo in possesso di un coltello a scatto; inoltre, il titolare dell’esercizio commerciale ha raccontato che poco prima, mentre stava lavorando, si era presentato chiedendogli dei soldi, minacciandolo con un paio di forbici e aggredendolo con calci e schiaffi.

Il 36enne pakistano è stato denunciato per estorsione, minacce aggravate, lesioni e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.