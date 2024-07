A Procida i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali e minacce un 46enne e un 23enne del posto.

I due, fermati dai militari, avevano appena aggredito un 36enne davanti a un bar. Per l’uomo lesioni giudicate guaribili in sette giorni per "traumatismo di faccia e naso".

Non è chiara la causa scatenante l'aggressione.