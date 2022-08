Distrugge i tavoli del bar: arrestato

Era in evidente stato di agitazione quando gli agenti del commissariato Poggioreale sono arrivati nel bar di piazza Garibaldi. L'uomo, 43 anni di origini senegalesi, aveva minacciato gli avventori e aveva danneggiato i tavolini del locale. Fermarlo non è stato semplice, gli agenti hanno dovuto lottare per avere la meglio. L'aggressore, con precedenti di polizia, è stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.