Sfasciano il bar nel noto luogo di villeggiatura, paura per i turisti napoletani: "Se avessero avuto una pistola?"

A Diamante, nota località balneare calabrese frequentata da tanti cittadini campani, lo scorso 28 agosto si sarebbe verificato un episodio di violenza inaudita. A denunciarlo sono dei cittadini napoletani in vacanza che hanno assistitio a tutta la scena.

"Due uomini hanno aggredito il personale di un bar (tra cui anche una donna) in pieno centro e sfasciato l’intero negozio. Non ci sentiamo per niente protetti e tutelati… e se questi 2 individui avessero avuto una pistola?!!? L’aggressore era visibilmente sotto effetto di droga: barcollava e diceva cose sconnesse e i poveri commercianti sono stati costretti a barricarsi all’interno dei loro negozi per paura di subire la stessa aggressione.”, raccontano.

L'episodio è stato commentato anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Il problema violenza e criminalità non riguarda soltanto Napoli e la Campania ma tutte le città italiane. Purtroppo al Sud il fenomeno è stato sottovalutato e non adeguatamente affrontato. L‘assenza spesso ingiustificata delle Istituzioni, il dirottamento quasi continuo delle risorse al settentrione ha portato il meridione al collasso, economico, civile, sociale ed anche morale. E’ tempo ormai di ottenere una parità di trattamento ed un nuovo piano sicurezza adeguato".