Il bus non lo fa passare e lui spacca il vetro con una spranga |VIDEO

E' accaduto in via Luca Giordano, a Napoli. Paura per i passeggeri della line 181 di Anm. L'aggressore è fuggito prima dell'arrivo della polizia, lasciando nell'automobile una donna incinta

Un cittadino napoletano ha preso a sprangate i vetri di un autobus di linea, scatenando il panico dei passeggeri. Le immagini rilasciate da Usb Lavoro privato lasciano senza parole. Nel pomeriggio di lunedì 6 giugno, in via Luca Giordano, quartiere Vomero, il bus 181 dell'Anm è stato bloccato da una vettura parcheggiata in seconda fila. Al suo ritorno, il cittadino è stato bersagliato da improperi da parte degli utenti. In tutta risposta, l'uomo ha preso una spranga dall'automobile e ha colpito ripetutamente un vetro del mezzo pubblico, frantumandolo. La notizia era già emersa ieri, ma il video lascia sbigottiti rispetto al grado di inciviltà e violenza.

Nel video è possibile anche sentire le urla delgi astanti. L'aggressore è fuggito via, a piedi, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Da quanto si apprende, avrebbe lasciato nell'automobile una donna in stato interessante. "Le immagini, in possesso anche dei responsabili dell'Anm, nonché di polizia ed uffici del territorio del Vomero, serviranno a far luce sulla enorme e gratuita violenza subita, anche in questo caso, dal personale front line dell'azienda - si legge in una nota di Usb - Va ricordato, cosa ancor più grave, come l'aggressore sia vigliaccamente fuggito a piedi prima dell'arrivo delle forze dell’ordine, lasciando sul posto, oltre alle sue responsabilità, l'auto e la donna in auto con lui, che secondo le loro stesse dichiarazioni verteva in stato interessante".