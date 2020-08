Lancio di bottiglie verso l'autobus in piazza Municipio, giovane autista ferito

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, l'assessore ai trasporti e la Giunta comunale "esprimono vicinanza e solidarietà all'autista di bus ferito in modo serio a piazza Municipio da una banda di criminali che hanno dato l'assalto all'autobus della linea R2". Il fatto è accaduto venerdì 21 agosto intorno alle 22.30: il bus è stato bersagliato da un lancio di bottiglie che ha mandato in frantumi i vetri dell'autobus all'altezza del posto guida del conducente, ferito da alcune schegge all'occhio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, come riportato da AdnKronos, è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia e giudicato guaribile in 8 giorni. "La solidarietà a lui, giovane lavoratore interinale, e a tutti quei colleghi che devono fare i conti con tensioni di varia natura fino ad arrivare ad un vero e proprio assalto ad un mezzo pubblico. Ci auguriamo - dichiarano de Magistris e il vicesindaco Panini, che annunciano anche una visita all'autista - che le indagini già in corso individuino rapidamente i responsabili ai quali la giustizia applicherà le giuste sanzioni".