Aggredisce un uomo e si introduce in casa sua armato di pistola

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti presso un’abitazione in via Mastellone per la segnalazione di un uomo armato di pistola.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, suo marito le aveva telefonato dicendole di essere stato aggredito da un parente per futili motivi mentre era a bordo del suo motociclo in corso Bruno Buozzi.

Inoltre, la moglie ha raccontato che, successivamente, l’aggressore era entrato in casa in cerca del coniuge brandendo una pistola ma, non trovandolo, si era allontanato. Gli operatori, poco dopo, in piazza Egidio Velotti hanno rintracciato il 53enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per violazione di domicilio e denunciato per danneggiamento, lesioni personali e porto abusivo di arma comune da sparo.