Pugni e calci all'ambulanza con paziente a bordo: voleva la precedenza ad un incrocio

Il personale sanitario si è barricato in ambulanza per evitare conseguenze peggiori

Chiusi in ambulanza per non essere aggrediti. Ecco il resoconto di quanto accaduto oggi al personale sanitario del 118 nella zona dei Camaldoli.

"È successo nel pomeriggio alla postazione 118 di tipo INDIA di Pietravalle in in via Luigi Santamaria. L’ambulanza diretta in ospedale, codice Giallo, si è incrociata in una strada stretta con un altra vettura, il conducente di quest’ultima pretendeva la precedenza sul mezzo di soccorso in quanto “aveva fretta”. Subito gli animi si sono scaldati e l'uomo si è avvicinato con fare minaccioso all’ambulanza inveendo dapprima verbalmente e successivamente sferrando pugni e calci al mezzo di soccorso. Il tutto con il paziente a bordo. L’equipaggio ha evitato il peggio chiudendo le sicure barricandosi all’interno, salvaguardando sopratutto l’incolumità del povero paziente inconsapevole di tutto quello che stava succedendo. Purtroppo la paura e i danni alla carrozzeria sono stati ingenti. In questi minuti l’equipaggio sta verificando le condizioni del mezzo per renderlo al più presto “operativo “ di nuovo", denuncia il Dott. Manuel Ruggiero Presidente NTI (nessuno tocchi Ippocrate).