Rotonda Diaz, la denuncia: "Ambulanza presa a pugni e personale 118 spintonato"

Un mezzo di soccorso preso a pugni e personale del 118 spintonato. E' quanto accaduto a Napoli, alla Rotonda Diaz, nella notte tra venerdì e sabato secondo quanto denunciato dall'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ore 2.00, la postazione 118 del Chiatamone viene allertata a Rotonda Diaz per ragazza in perdita di coscienza sulla spiaggia. In meno di 5 minuti l’ambulanza era sul posto ma è stata accolta da una folla di giovani inferociti che hanno iniziato a spintonare l’equipaggio ed a prendere a pugni il mezzo di soccorso", racconta l'associazione sulla propria pagina social.