118, prima aggressione del 2021 a Napoli: la denuncia di "Nessuno Tocchi Ippocrate"

Prima aggressione del 2021 ai danni di un'ambulanza del 118 a Napoli. E' quanto denuncia l'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate".

"Inizia male questo 2021 per la postazione 118 di Scampia. Ieri sera intorno alle 22 l’equipaggio viene allertato per 'dolore toracico' a San Giovanni a Teduccio. Da notare che l’ambulanza partiva dall’ospedale del Mare in quanto il personale stava ripristinando i DPI (dispositivi di protezione individuale). In pochi minuti l’autista percorre il tragitto Ponticelli-San Giovanni, ma all’arrivo trovano una manciata di astanti inferociti che iniziano a prendere a calci e pugni il mezzo di soccorso. Con grande difficoltà, e sotto minacce e offese, il medico e l’infermiere raggiungono l’appartamento del paziente e lo trasferiscono immediatamente in ambulanza, togliendosi da quel posto pieno di persone infuriate per un ritardo del mezzo inesistente. Il paziente arriva sano e salvo al pronto soccorso. Purtroppo c’è ancora la 'trogloditica convinzione' nella popolazione che l’ambulanza si trovi sotto il loro palazzo", scrive l'associazione sulla propria pagina social ufficiale.