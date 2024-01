Personale del 118 minacciato con un coltello: la denuncia

"Personale del 118 minacciato con un coltello" a Napoli, denuncia l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate (NtI) che segnala su Facebook l'"aggressione n.6 del 2024" per l'Asl Napoli 1, riportando un bilancio di "13 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno". "Nella giornata di ieri - ricostruisce NtI - la postazione 118 di Ponticelli viene allertata per 'assunzione di farmaci in dose non terapeutica' in paziente anziana presso Corso Arnaldo Lucci.

Una volta giunti sul posto trovano un uomo sulla cinquantina che, sotto effetto di sostanze stupefacenti, brandiva un coltello. Per poco si è sfiorata una tragedia", sottolinea l'associazione, spiegando che "alla base di tale gesto pare ci siano delle diatribe familiari. La colpa del 118 pare sia stata solo quella di intervenire nel corso del litigio dove erano coinvolti diversi congiunti della anziana signora. Alla fine sono giunte le forze dell'ordine che hanno disarmato l'aggressore".

Poi "l'uomo è stato condotto lui in ospedale" e "l'ambulanza è stata scortata dalla polizia fino all'interno del Pronto soccorso". "Spesso ci troviamo da soli davanti al nemico", chiosa NtI. "In questo caso l'unica prevenzione sono le bodycam. Promesse e mai arrivate".