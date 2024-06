Aggredisce gli agenti durante un controllo: arrestato

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato l’abitazione di un uomo sottoposto alla detenzione domiciliare, il quale, sin da subito, ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti degli operatori ostacolando il controllo di polizia ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Pertanto, un 46enne residente a Pompei con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ancora aggressioni

I poliziotti sono intervenuti anche a Volla per la segnalazione di una persona in difficoltà. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna accertando che, la stessa, era stata minacciata dal figlio che si era poi barricato in casa. Gli operatori, dopo ripetuti tentativi, sono entrati nell’abitazione e, non senza difficoltà e una colluttazione, sono riusciti a bloccare il prevenuto. Quest’ultimo, un 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.