Non evacua da diversi giorni: la famiglia aggredisce i medici intervenuti sul posto

Nuova aggressione ai danni del personale del 118. Questa mattina, verso le 12, una squadra è intervenuta in via Emilio Scaglione per una giovane che non riusciva ad "evacuare" da diversi giorni. I sanitari hanno contattato la sala operativa che li ha indirizzati verso l'ospedale Fatebenefratelli. Tuttavia il nosocomio scelto non era il "preferito" della famiglia della giovane che ha prima minacciato e poi aggredito l'equipaggio. I sanitari, a quel punto, come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, hanno deciso di lasciare il luogo dell'intervento.

Questo il racconto della nota organizzazione: "Ore 12 l’ambulanza del Vomero viene allertata a Via Emilio Scaglione per donna di 35 anni con dolore addominale. L’equipaggio arriva sul posto e trova la paziente che dichiara “alvo chiuso da 5 giorni. “ per i non competenti: non evacua da 5 giorni. La Centrale operativa 118 fornisce come destinazione l’ospedale Fatebenefratelli, ma i parenti non sono d’accordo in quanto il loro medico di fiducia lavora all’ospedale del Mare.

L’equipaggio fa capire che non possono trasportare la donna dove vogliono loro e qui scatta l’aggressione verbale con urla e minacce. Prima che la situazione degeneri l’equipaggio scappa dall’appartamento e si allontana dalla zona allertando i carabinieri. Ovvero attuano il protocollo di “scena non sicura”. Ottima scelta da parte dei colleghi ai quali resta solo sconforto e paura per quanto successo!".