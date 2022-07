I medici del 118 intervengono per aiutarlo, ma lui li aggredisce con un martello

Questa mattina, intorno alle 10:50 a via Giorgio De Chirico a Monterusciello, frazione di Pozzuoli, c'è stata una nuova aggressione al personale sanitario del 118. L’ambulanza e l’automedica di Pozzuoli vengono allertate per agitazione psicomotoria. Da subito - come racconta Nessuno Tocchi Ippocrate - il paziente appare minaccioso, rifiuta ogni tipo di approccio diagnostico/terapeutico del 118 e per giunta li minaccia con un martello.

L’equipaggio decide di allertare i carabinieri, dalle prime ricostruzioni sembra che uno dei militari sia stato colpito dall’uomo con il martello. Il soggetto oltre a minacciare chiunque si avvicinasse a lui, distrugge la veranda della vicina che a causa dell’accaduto ha un malore.