Studente del Mazzini aggredito su via Luca Giordano: gli rompono gli occhiali con una mazza

Un nuovo episodio di bullismo ai danni di un ragazzino si è verificato a Napoli, questa volta al Vomero in via Luca Giordano.

Il fatto è accaduto in pieno giorno. Uno studente dell'istituto Mazzini è stato malmenato da una baby gang, pare senza alcuna ragione. A segnalare la vicenda è stato Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari.

Secondo quanto riportato alla vittima sono stati anche rotti gli occhiali, ed è stato picchiato con un tronco di legno.

A quanto pare la vittima non ha al momento sporto denuncia. Spaventati i residenti, i quali temono anche via Luca Giordano possa trasformarsi in teatro di scorribande delle baby gang.