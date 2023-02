Pugni e chiavi in faccia, trauma cranico per un 39enne

Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini per una persona ferita. Si trattava di un 39enne di origini senegalesi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe stato ferito in via Mergellina da alcuni sconosciuti. Lo avrebbero colpito al volto anche con delle chiavi.

Sono trenta i giorni di prognosi prescritti alla vittima dell'aggressione, per un trauma cranico. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.