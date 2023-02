Rapace in libertà aggredisce un passante: paura a Fuorigrotta

Singolare episodio a Fuorigrotta, dove un uomo è stato preso di mira da un rapace mentre era in strada e per evitarlo si è fratturato un piede. La vittima dell'aggressione – un ex sportivo, che stava andando in piscina – aveva notato l'uccello sul tetto di un'auto. Pensava fosse fuggito dallo zoo e voleva chiamare la struttura di viale Kennedy,

"Camminando per entrare nell'impianto sportivo della piscina Scandone, sono stato aggredito da un grosso rapace, una Poiana di Harris femmina (molto più grande del maschio) – ha raccontato a Francesco Emilio Borrelli che ha poi pubblicato la vicenda sui social – e credevo si trattasse, come in passato era già accaduto di qualche uccello scappato dal laghetto dello zoo. Ho preso il telefono per chiamare lo zoo (avevo il numero perché li informai di un gruppo di pellicani che avevano scavalcato)".

"Ho sentito un forte gracchiare alle mie spalle – prosegue il racconto – mi sono girato e a altezza di viso a ali spiegate e becco aperto veniva verso di me l’uccello in questione, per fortuna ho fatto in tempo a togliere lo zainetto dalle spalle e rotearglielo in faccia fermando il primo assalto, chi ha visto tutto mi ha detto di altri tentativi di assalto, sempre a altezza di viso, e altrettante zainettate tutte andate a bersaglio finché, con un colpo ben assestato, sono riuscito a allontanarla quel tanto che mi ha consentito di entrare in piscina (ingresso laterale) e chiudere la porta. Danni da beccate o artigli…zero, ma nella impari lotta mi sono rotto un piede. Ho allertato i guardiani e ho fotografato la poiana che poi i guardiani, usciti in massa, hanno fatto scappare".

"È possibile che accadano queste cose alle 15,30 di un giorno prefestivo in città? È possibile intervenire con questi Falconieri perché vigilino sui propri animali?", prosegue l'uomo, che aveva notato l'uccello avesse un anello alla zampa.

La poiana di Harris è un falco di circa 1kg, che non vive libero in natura dalle nostre parti. Un animale che, se non tenuto con cura e attenzione, può evidentemente diventare pericoloso.