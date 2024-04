Rimprovera un ragazzo che sta urinando fuori la sua pizzeria: pestato a sangue

Rimprovera un ragazzo che urina per strada ma viene aggredito e gli spaccano il labbro. È accaduto diversi giorni fa al centro storico, a Calata SS. Cosma e Damiano. Come hanno raccontano le vittime dell’aggressione, titolari di una nota pizzeria, al deputato Francesco Emilio Borrelli, la loro colpa sarebbe stata soltanto quella di aver ammonito un ragazzo, tra i 18 ed i 20 anni, che stava urinando in strada proprio all’esterno del locale.

Il giovane, contrariato per il rimprovero, ha cercato di far prevalere le proprie ragioni aggredendo fisicamente i ristoratori. Ad uno di essi è stato rotto un labbro a cui son stati poi applicati dei punti di sutura. L’aggressore si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce.

“Il centro storico, soprattutto di sera, diventa terra di conquista di delinquenti, violenti e baby-gang. Basta un nonnulla per far scattare il meccanismo di violenza e distruzione, e ogni scusa sembra buona per aggredire, intimidire, distruggere. La situazione è completamente sfuggita al controllo e a farne le spese sono i cittadini, i commercianti ed i turisti. Tutti in balia della criminalità. Occorre più vigilanza sul territorio, servirebbe una task-force per contrastare in maniera netta e decisa questo gravissimo problema prima che fatti ancora più gravi possano continuare ad avvenire.”- ha dichiarato Borrelli.